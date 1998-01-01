Трехсторонние переговоры в Брюсселе: от России хотят гарантий и денег

, 5:47 Эфирная новость 301

В ходе трехсторонних переговоров в Брюсселе, состоявшихся 21 января, Евросоюз и Украина выдвинули России ряд условий.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В Брюсселе обсудили ситуацию с транзитом российского газа на Украину. Нынешнее соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в декабре этого года. Если его не продлят, поставки голубого топлива будут полностью прекращены.

В ЕС хотят получить твердые гарантии по продолжению газового транзита. При этом украинская сторона выдвигает ряд условий. В Незалежной хотят получить российский газ даже после запуска альтернативных маршрутов — Северного и Турецкого потоков. Кроме того, украинский «Нафтогаз» требует пересчитать тарифы за транзит, и вернуть в качестве компенсации почти 12 миллиардов долларов. С соответствующим иском Киев уже обратился в Стокгольмский арбитраж. На такие условия в российской компании не согласны. Следующий раунд переговоров пройдет в марте.

Ранее Пятый канал сообщал, что украинский политтехнолог Дмитрий Раимов назвал одной из главных причин начала войны между Россией и Украиной — отмену строительства магистрального трубопровода «Северный поток—2».

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