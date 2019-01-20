На Украине гадают об условиях для начала войны с Россией

В Киеве продолжают бить себя кулаком в грудь и рассуждать о своей значимости с точки зрения поставок газа через территорию страны. На этот раз отличился украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, который решил порассуждать о газопроводе «Северный поток — 2», пишет РИА Новости.
По его мнению, если этот проект не будет реализован, то война между Россией и Украиной станет неизбежной.
Раимов тешит себя надеждой, что газотранспортную систему Украины в конце концов будут контролировать США, и тогда уж Россия точно решит прибегнуть к военным действиям.
«Северный поток-2» — магистральный газопровод из России в Германию, проходящий через Балтийское море. Его длина составляет свыше 1,2 тысячи километров. США пытаются оказывать беспрецедентное давление на страны — участницы проекта, в частности на локомотив европейской экономики — Германию. Однако в МИД ФРГ уже заявили, что угроза американских санкций против «Северного потока — 2» является провокацией.
Ранее Пятый канал рассказывал, что укладка труб «Северного потока-2» началась в Финляндии.