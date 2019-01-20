На Украине гадают об условиях для начала войны с Россией

В Киеве продолжают бить себя кулаком в грудь и рассуждать о своей значимости с точки зрения поставок газа через территорию страны. На этот раз отличился украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, который решил порассуждать о газопроводе «Северный поток — 2», пишет РИА Новости.

По его мнению, если этот проект не будет реализован, то война между Россией и Украиной станет неизбежной.

— Если его («Северного потока — 2» — прим.ред.) не будет — это не агитация за Россию — мы будем обсуждать вероятность войны. Они (российские власти. — прим. ред.) же не глупые. Если у них будет возможность вести самый свой главный ресурс другим путем — не через Украину — они забудут об Украине. Вот просто забудут. Для нас это хорошо. Мы не будем им интересны с экономической точки зрения, — сказал он.

Раимов тешит себя надеждой, что газотранспортную систему Украины в конце концов будут контролировать США, и тогда уж Россия точно решит прибегнуть к военным действиям.

— Они прекрасно понимают, что если американцы сюда заходят, контролируют здесь власть, контролируют здесь газотранспортную систему и в какой-то момент перекрывают вентель и поставляют свой сланцевый газ, сжиженный газ в Европу, то России перекрывают десятки миллиардов долларов. У России остается только один шаг — это война, — предположил политтехнолог.

«Северный поток-2» — магистральный газопровод из России в Германию, проходящий через Балтийское море. Его длина составляет свыше 1,2 тысячи километров. США пытаются оказывать беспрецедентное давление на страны — участницы проекта, в частности на локомотив европейской экономики — Германию. Однако в МИД ФРГ уже заявили, что угроза американских санкций против «Северного потока — 2» является провокацией.

Ранее Пятый канал рассказывал, что укладка труб «Северного потока-2» началась в Финляндии.