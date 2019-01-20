На Украине гадают об условиях для начала войны с Россией

, 9:02 222

Теперь в Киеве делают стратегические «умозаключения» о «Северном потоке — 2».

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Северный поток — 2 92

В Киеве продолжают бить себя кулаком в грудь и рассуждать о своей значимости с точки зрения поставок газа через территорию страны. На этот раз отличился украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, который решил порассуждать о газопроводе «Северный поток — 2», пишет РИА Новости.

По его мнению, если этот проект не будет реализован, то война между Россией и Украиной станет неизбежной.

— Если его («Северного потока — 2» — прим.ред.) не будет — это не агитация за Россию — мы будем обсуждать вероятность войны. Они (российские власти. — прим. ред.) же не глупые. Если у них будет возможность вести самый свой главный ресурс другим путем — не через Украину — они забудут об Украине. Вот просто забудут. Для нас это хорошо. Мы не будем им интересны с экономической точки зрения, — сказал он.

Раимов тешит себя надеждой, что газотранспортную систему Украины в конце концов будут контролировать США, и тогда уж Россия точно решит прибегнуть к военным действиям.

— Они прекрасно понимают, что если американцы сюда заходят, контролируют здесь власть, контролируют здесь газотранспортную систему и в какой-то момент перекрывают вентель и поставляют свой сланцевый газ, сжиженный газ в Европу, то России перекрывают десятки миллиардов долларов. У России остается только один шаг — это война, — предположил политтехнолог.

«Северный поток-2» — магистральный газопровод из России в Германию, проходящий через Балтийское море. Его длина составляет свыше 1,2 тысячи километров. США пытаются оказывать беспрецедентное давление на страны — участницы проекта, в частности на локомотив европейской экономики — Германию. Однако в МИД ФРГ уже заявили, что угроза американских санкций против «Северного потока — 2» является провокацией.

Ранее Пятый канал рассказывал, что укладка труб «Северного потока-2» началась в Финляндии.

Тема:
Северный поток — 2 92
14 янв
МИД ФРГ: Угроза американских санкций против «Северного потока — 2» — провокация
14 янв
МИД ФРГ назвал провокацией письма посла США немецким кампаниям
13 янв
«Бей своих, чтоб чужие боялись!»: Россияне комментируют угрозы США Германии
11 янв
Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»
28 дек
«Нафтогаз» обвинил «Северный поток» в падении объемов транзита газа
23 дек
Укладка труб «Северного потока-2» началась в Финляндии
16 дек
Госдеп призывает Германию выйти из «Северного потока — 2»
13 дек
Энергетик Сергей Правосудов о резолюции Европарламента по «Северному потоку — 2»
13 дек
Европарламент потребовал аннулировать проект «Северный поток — 2»
12 дек
Эксперт объяснил рекордные цены на газ из Европы для Украины

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

10:04
Facebook запустит сервис для просмотра мемов
10:00
Харатьян о «Гардемаринах»: «Я не должен был играть эту роль!»
9:50
«Пак Мэн» в строю: Мэнни Пакьяо вернулся на ринг с победой
9:36
На Камчатке объявился новый Жрун, который не залег в зимнюю спячку
9:24
Залповый снегопад: ученые прогнозируют период неизведанных катаклизмов
9:18
Тарковский и «Потемкин»: Назван ТОП самых популярных на Западе советских фильмов
9:02
На Украине гадают об условиях для начала войны с Россией
8:54
«Рожу третьего, когда придет время»: Глюкоза раскрыла подробности семейной жизни
8:39
Мария Шарапова проиграла в четвертом круге Australian Open
8:22
Умер пермский режиссер-документалист Рашид Давлетшин
8:14
«Держаться бы им подальше»: Пушков о заходе Donald Cook в Черное море
7:54
Без грима и фотошопа: Фото ненакрашенной Дженнифер Лопес произвело фурор в сети
7:35
МИД предупреждает россиян об отмене авиарейсов в США
7:16
Эстонский журналист предложил направить ракеты на Петербург
6:36
«Привет, Уфа!»: Жан-Клод Ван Дамм передал привет российскому городу
6:11
«Я мог бы»: Раймонд Паулс рассказал, почему не переезжает в Россию
5:43
«За свой счет»: разработка лунного «Союза» будет оплачена полностью Россией
5:20
Видео: нетрезвый водитель спровоцировал ДТП у остановки во Владивостоке
5:03
Дамы в отчаянии: Брэд Питт нашел новую любовь
4:39
Петербургские коммунальщики вышли в ночные смены для борьбы со снегопадом

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама