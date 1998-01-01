Украина лишилась места в комитете ПАСЕ по снятию санкций с России

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Представители Незалежной исключены из совета, работающего над санкционными вопросами.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Украина лишилась возможности вносить свою лепту в работу комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, который занимается снятием санкций с России. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Причина исключения делегатов Незалежной — изменение правил формирования комитетов. Согласно новому порядку представителей от стран должно быть не больше двух. У Украины было четыре представителя, поэтому ПАСЕ решил обновить список кандидатов полностью.

Владимир Арьев, член украинской делегации в ПАСЕ, заявил, что сокращение — это месть за позицию Украины в угоду России.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Россия не намерена платить взнос в ПАСЕ. Причина тому — неполные права российской делегации.

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