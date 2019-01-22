Великий инквизитор: Депутат Виталий Милонов всерьез взялся за магов и чародеев

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Парламентарий подготовил законопроект, запрещающий оздоровительные услуги с «мистическим оттенком».

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Депутат Виталий Милонов подготовил законопроект, запрещающий оздоровительные услуги магов и чародеев, а также рекламу подобного сервиса, сообщает РИА Новости.

По предложению парламентария, необходимо внести правки в два федеральных закона — «О рекламе» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Услуги всевозможных магов и чародеев обозначаются в проекте как «услуги оккультно-магического характера».

— В отличие от профессиональных психологов и медицинских работников, маги и колдуны всегда гарантируют результат, но не несут при этом какой-либо ответственности. Дело в том, что в настоящее время в РФ рынок оккультно-магических услуг оказался в ситуации правового вакуума, то есть в действующем российском законодательстве практически отсутствуют правовые нормы, регулирующие указанные услуги, — поясняет Милонов свою инициативу.

Проект готовится к внесению на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.

Ранее Пятый канал публиковал заявление Милонова о магах и экстрасенсах. Депутат не стеснялся в выражениях, сравнил их с проститутками и предложил бить на ринге.

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