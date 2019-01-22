Великий инквизитор: Депутат Виталий Милонов всерьез взялся за магов и чародеев

Депутат Виталий Милонов подготовил законопроект, запрещающий оздоровительные услуги магов и чародеев, а также рекламу подобного сервиса, сообщает РИА Новости.
По предложению парламентария, необходимо внести правки в два федеральных закона — «О рекламе» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Услуги всевозможных магов и чародеев обозначаются в проекте как «услуги оккультно-магического характера».
Проект готовится к внесению на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время.
Ранее Пятый канал публиковал заявление Милонова о магах и экстрасенсах. Депутат не стеснялся в выражениях, сравнил их с проститутками и предложил бить на ринге.