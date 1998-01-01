В Иркутске из-за проблем с двигателем не смог взлететь самолет

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Лайнер авиакомпании Nord Wind должен был доставить пассажиров в Таиланд.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

В Иркутске задержан вылет чартерного рейса в Таиланд. Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», экипаж лайнера, принадлежащего компании Nord Wind, принял решение прекратить взлет из-за неполадок в двигателе.

— Во время взлета у двигателя Boeing 777-200 произошел помпаж (срывной режим работы двигателя — прим.ред.). Экипаж принял решение прекратить взлет. Никто не пострадал, борт вернулся на рулежную дорожку, потом высадил пассажиров, — цитирует агентство представителя аэропорта Иркутска.

По словам собеседника издания, пассажиры сломавшегося судна расположились в отеле «Воздушная гавань». После того как из Ростова прилетит новый борт, туристы отправятся в аэропорт назначения. Предварительное время вылета в Таиланд — 19:00 (14:00 по московскому времени).

Ранее Пятый канал сообщал, что в московском «Шереметьево» пассажирский «Boeing» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел с бортом, прилетевшем из Астаны.

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