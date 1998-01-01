В Иркутске из-за проблем с двигателем не смог взлететь самолет

В Иркутске задержан вылет чартерного рейса в Таиланд. Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», экипаж лайнера, принадлежащего компании Nord Wind, принял решение прекратить взлет из-за неполадок в двигателе.
По словам собеседника издания, пассажиры сломавшегося судна расположились в отеле «Воздушная гавань». После того как из Ростова прилетит новый борт, туристы отправятся в аэропорт назначения. Предварительное время вылета в Таиланд — 19:00 (14:00 по московскому времени).
Ранее Пятый канал сообщал, что в московском «Шереметьево» пассажирский «Boeing» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел с бортом, прилетевшем из Астаны.