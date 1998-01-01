Ведутся поиски двух туристок, пропавших в Свердловской области

, 12:59 Эфирная новость 32

В операции задействовано почти 50 спасателей.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид, Пятый канал

В Свердловской области спасатели ищут двух туристок, которые 19 января ушли в горы и не вернулись. Накануне им удалось выйти на связь. Женщины сообщили о своем приблизительном местонахождении. Сотрудники МЧС тут же направили в район шесть поисковых групп. Всего в операции задействованы почти 50 человек. Волонтеры, полицейские и спасатели осматривают местность с земли и воздуха.

— Сегодня нами проводились поисковые работы с воздуха в районе Казанского камня и прилегающих территориях. Общая площадь обследования у нас 90 квадратных километров, — спасатель Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Родионов.

Поиски летчикам осложняет непогода. В районе вершины плохая видимость и сильный ветер. Группа туристов вышла с базы отдыха еще 19 января. Они собирались отправиться в горы. При подъеме начался снегопад. Двум мужчинам и женщине удалось вернуться назад. Еще две туристки пропали.

Ранее Пятый канал сообщал, что число жертв снежного апокалипсиса в Европе превысило 20 человек.

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