Ведутся поиски двух туристок, пропавших в Свердловской области

В Свердловской области спасатели ищут двух туристок, которые 19 января ушли в горы и не вернулись. Накануне им удалось выйти на связь. Женщины сообщили о своем приблизительном местонахождении. Сотрудники МЧС тут же направили в район шесть поисковых групп. Всего в операции задействованы почти 50 человек. Волонтеры, полицейские и спасатели осматривают местность с земли и воздуха.

— Сегодня нами проводились поисковые работы с воздуха в районе Казанского камня и прилегающих территориях. Общая площадь обследования у нас 90 квадратных километров, — спасатель Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Родионов.

Поиски летчикам осложняет непогода. В районе вершины плохая видимость и сильный ветер. Группа туристов вышла с базы отдыха еще 19 января. Они собирались отправиться в горы. При подъеме начался снегопад. Двум мужчинам и женщине удалось вернуться назад. Еще две туристки пропали.

Ранее Пятый канал сообщал, что число жертв снежного апокалипсиса в Европе превысило 20 человек.