Парламентарии не оценили новый план Терезы Мэй по Brexit

, 13:12 Эфирная новость 17

У депутатов будет время до 29 января, чтобы принять окончательное решение.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Выступление Терезы Мэй в парламенте с новым планом «Б» по выходу из Евросоюза не развеяло политический туман над туманным Альбионом. Премьер не нашла ничего лучше, как вновь предложить парламентариям отвергнутый ими план «А». Все выступление Терезы Мэй сводилось к одному: если не хотите выйти из Евросоюза вообще без договора с Брюсселем, утверждайте то, что есть. При этом глава кабинета министров полностью отвергла идею оппозиции о проведении повторного референдума.

— Наша обязанность выполнить решения первого. Боюсь, что второй референдум создаст трудный прецедент, который будет на руку тем, кто проводит кампанию за разрушение Соединенного королевства, - заявила политик.

Теперь у депутатов будет время до 29 января, чтобы обсудить так называемый «план Б». Шансов на то, что документ будет принят, очень мало. А это грозит Терезе Мэй отставкой. Лейбористы выступили с предложением разогнать ее кабинет в случае, если план по Brexit снова провалится.

На фоне непрекращающихся политических разногласий резко обострилась ситуация в Северной Ирландии, которая хочет остаться в Еврозоне. Боевики группировки Новая Ирландская армия в субботу подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у здания суда в городе Лондондерри. А накануне, там же полиции удалось предотвратить еще один теракт. Мощная бомба была оставлена в микроавтобусе в одном из жилых кварталов. Ее уничтожили с помощью робота.

Ранее Пятый канал сообщал, что парламент Великобритании все-таки не смог отправить Терезу Мэй в отставку после провала плана «А» по Brexit.

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