Кокорину грозит серьезная операция из-за нахождения в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказался под угрозой замены коленного сустава ноги на искусственный. Об этом сообщил его адвокат Андрей Ромашов, ссылаясь на заключение врачей Российского футбольного союза.

По информации ТАСС, в марте прошлого года Кокорин перенес серьезную операцию на ахилловом сухожилии. Сторона защиты отмечает, что отсутствие тренировок и незаконченная реабилитация могут сделать из футболиста инвалида. После замены сустава он уже не сможет выйти на поле и вынужден будет завершить свою спортивную карьеру.

Ранее Пятый канал сообщал, что футболист Кокорин назвал россиян «стадом баранов» в письме из Бутырки.