«Приняли как своих»: очевидец о возгорании танкеров в Керченском проливе

, 13:19 Эксклюзивное видео 48

Молодой человек из экипажа, находившегося неподалеку от места трагедии судна, поделился с Пятым каналом подробностями происшествия.

Фото, видео: Пятый канал

Владислав Пресняков, член экипажа судна, находившегося рядом с местом возгорания танкеров в нейтральных водах Керченского пролива, рассказал о том, как разворачивались события. Молодой человек поделился видеозаписью с места происшествия.

На кадрах видно, что даже спустя почти сутки с начала пожара суда продолжают полыхать — огонь хорошо виден, даже несмотря на большое расстояние. Как отметил автор видео, оба танкера перевозили газ. Горючего груза на борту до сих пор остается много, поэтому ликвидировать пламя не удается. По словам Владислава, танкер, на котором он служит, тоже поспешил на помощь терпящим бедствие, хотя и не является спасательным судном.

— Стояли вахту в районе 17.00 вчерашнего дня (21 января — прим. ред.), тут увидели возгорание на судне. Наш танкер «Смольный» сразу снялся с якоря и пошел на спасение людей. Пятерых достали — четыре выжившие, один из них труп. Сегодня утром передали их на буксир, — сообщил Пресняков.

На танкере погорельцам предоставили сухую одежду и питание, обеспечили связь с родными.

— Напоили, одели, откормили. Чувствовали они себя хорошо, все с ними в порядке. Дали позвонить родным и близким, приняли как своих, — рассказал молодой человек Пятому каналу.

Пятый канал

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в понедельник, 21 января в нейтральных водах Керченского пролива загорелись два танкера под флагом Танзании. По информации Морского спасательно-координационного центра Новороссийска, суда «Маэстро» и «Канди» перевозили сжиженный газ. К настоящему времени известно о 14 погибших, судьба шестерых человек по-прежнему остается неизвестной.

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