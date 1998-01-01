Названа возможная причина крушения Ту22-3М в Мурманской области

Стала известна возможная причина крушения бомбардировщика Ту22-МЗ в Мурманской области. Самолет рухнул днем во вторник, 22 января.

Как сообщает Министерство обороны РФ, самолет развалился в момент касания взлетно-посадочной полосы при приземлении. Причиной крушения могло стать попадание бомбардировщика в снежный заряд при выполнении планового полета, что привело к жесткой посадке. Как стало известно, на месте ЧП случилось возгорание.

Также сообщается об увеличении числа жертв — в происшествии погибли двое из четырех членов экипажа. Еще двое летчиков пострадали, на место происшествия уже направлены экипажи скорой помощи из ближайшего города — Оленегорска.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Мурманской области при заходе на посадку разбился самолет.