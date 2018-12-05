Видео: Генпрокурор Украины высказался за легализацию оружия и проституции

, 20:27 Эфирная новость 50

Юрий Луценко рассказал о миллионах нелегальных стволов, вывезенных радикалами из Донбасса.

Фото, видео: Пятый канал

Власти Украины в очередной раз расписались в неспособности навести порядок в своей стране. Незалежная наводнена оружием, которое привезли радикалы и националисты из Донбасса. Изъять незаконный арсенал невозможно, остается только одно — легализовать. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в большом телевизионном интервью.

— На сегодняшний день, по оценкам МВД, в стране от трех до пяти миллионов нелегальных стволов. Поверить в то, что их можно изъять? Невозможно. Их можно скупить? Частично. Их можно выявить? Очень мало С моей точки зрения, нужно провести легализацию оружия. Естественно, не гранатометов, мин и взрывчатки, — предложил политик.

Также Луценко заявил, что не возражает против легализации проституции, но пока не готов разрешить свободный оборот наркотиков. Генпрокурор признал, что если Порошено проиграет выборы, президент и его команда могут поменять свои кабинеты на нары. Но его это не пугает, ведь он уже был судим. В 2010-м, еще при прежней власти, его приговорили к четырем годам колонии за растрату государственных средств в особо крупных размерах.

Ранее Пятый канал сообщал, что мэр Львова признался в употреблении наркотиков.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

21:15
Двух пермяков сняли спасатели с дебаркадеров, плывущих по Каме
20:57
Видео: Специалисты СКР осматривают самолет, следовавший из Сургута в Москву
20:46
Появилось видео мощного удара Виторгана по лицу Богомолова
20:44
Жестокая месть: Обиженный на хозяина экскаваторщик разгромил отель в Ливерпуле
20:39
Космонавт Олег Кононенко снял ночной Петербург с борта МКС — фото
20:37
«Метрострой» сдает позиции: власти Петербурга ищут нового подрядчика
20:27
Видео: Генпрокурор Украины высказался за легализацию оружия и проституции
20:10
Диспетчер трижды пыталась удостовериться в захвате самолета у пилота
20:05
Стали известны новые подробности крушения Ту22-М3 под Мурманском
20:01
Коррумпированные чиновники не смогут скрыть имущество за рубежом
19:53
Мировые лидеры проигнорировали открытие Давосского форума
19:45
Исполком WADA подтвердил соответствие РУСАДА кодексу организации
19:42
Объявлены номинанты на «Оскар-2019»
19:37
Конверсия по-сирийски: Арсеналы оружия уничтожают и заменяют на хлебзаводы
19:23
Названы имена членов экипажа Ту22-М3, разбившегося под Мурманском
19:15
Минпромторг показал, как создавался новый автомобиль президента России — видео
19:11
Путин: РФ и Япония могли бы увеличить товарооборот до 30 миллиардов долларов
19:05
Видео: судно со спасенными из пожара моряками прибыло в Керчь
18:58
«Невменяемый, но не агрессивный»: земляки о захватчике самолета Сургут — Москва
18:50
В Петербурге готовятся отметить 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

05.12.2018

Совфед призвал парламенты стран-членов ООН и ОБСЕ осудить украинские провокации

05.12.2018

Генпрокурор Украины призвал ввести новые санкции против россиян

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама