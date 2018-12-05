Видео: Генпрокурор Украины высказался за легализацию оружия и проституции

Власти Украины в очередной раз расписались в неспособности навести порядок в своей стране. Незалежная наводнена оружием, которое привезли радикалы и националисты из Донбасса. Изъять незаконный арсенал невозможно, остается только одно — легализовать. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в большом телевизионном интервью.

— На сегодняшний день, по оценкам МВД, в стране от трех до пяти миллионов нелегальных стволов. Поверить в то, что их можно изъять? Невозможно. Их можно скупить? Частично. Их можно выявить? Очень мало С моей точки зрения, нужно провести легализацию оружия. Естественно, не гранатометов, мин и взрывчатки, — предложил политик.

Также Луценко заявил, что не возражает против легализации проституции, но пока не готов разрешить свободный оборот наркотиков. Генпрокурор признал, что если Порошено проиграет выборы, президент и его команда могут поменять свои кабинеты на нары. Но его это не пугает, ведь он уже был судим. В 2010-м, еще при прежней власти, его приговорили к четырем годам колонии за растрату государственных средств в особо крупных размерах.

Ранее Пятый канал сообщал, что мэр Львова признался в употреблении наркотиков.