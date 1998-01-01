Настю Рыбку и Алекса Лесли выпустили из СИЗО

Московская полиция не стала ходатайствовать об аресте Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка — прим. ред.) и Александра Кириллова (Алекс Лесли — прим.ред.). Как стало известно Пятому каналу, секс-коуч и его ученица отпущены под подписку об обязательстве о явке. Статус подозреваемых при этом за ними сохранен.

Гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич и россиянина Александра Кириллова задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту «Шереметьево», куда они прибыли после депортации из Таиланда.

15 января суд города Паттайя приговорил секс-коуча Алекса Лесли, его ученицу Настю Рыбку, а также еще шестерых россиян и белорусов к условным срокам заключения и фактическому заключению, равному уже отбытому сроку. Все обвиняемые признали вину в проведении нелегальных секс-тренингов.

Ранее Пятый канал опубликовал кадры депортации Насти Рыбки из Таиланда.