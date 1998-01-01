Видео: судно со спасенными из пожара моряками прибыло в Керчь

, 19:05 Эксклюзивное видео 49

Пострадавших членов двух экипажей передадут медикам.

Фото, видео: Пятый канал

Моряки, пострадавшие при возгорании двух танкеров в нейтральных водах недалеко от Керченского пролива, доставлены в Крым. Спасательное судно «Меркурий» с выжившими после происшествия на борту пришвартовалось в порту Керчи.

На данный момент известно, что из более 30 человек спасти не далось жизни 14-ти. Судьба шестерых моряков по-прежнему остается неясной.

Для оказания помощи пострадавшим еще накануне, 21 января, прибыла бригада медиков из Симферополя. В Керчи дежурят два комбустиолога (специалисты ожоговой медицины — прим. ред.). На случай необходимости срочного вмешательства там также находится операционная бригада: реаниматолог, хирург и анестезиолог.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что к поиску пострадавших и погибших при возгорании присоединились не только поисковые суда, но и корабли, которые находились рядом в момент начала пожара.

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