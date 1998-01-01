Названы имена членов экипажа Ту22-М3, разбившегося под Мурманском

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Трое из четверых летчиков погибли, один находится в тяжелом состоянии.

Фото: www.globallookpress.com

Стали известны имена летчиков, находившихся в рухнувшем под Мурманском самолете Ту22-М3. Экипаж состоял из четверых мужчин — выжить удалось только одному.

Список погибших:

  1. Константин М.
  2. Алексей Г.
  3. Виктор Г.

Единственный выживший член экипажа — 45-летний Максим Р. — сейчас находится в реанимации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, однако врачи смогли стабилизировать своего пациента. Медики уверены, что летчик будет жить.

В Мурманскую область вылетела комиссия Министерства обороны России. Специалисты прибудут на аэродром, где произошло крушение бомбардировщика, и установят все обстоятельства жесткой посадки самолета, сообщили в ведомстве. Так же представители министерства отметили, что Ту22-М3 должен был в ближайшее время пройти модернизацию.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в районе города Оленегорска Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту22-М3. ЧП произошло при заходе на посадку — по одной из версий, причиной аварии стала ошибка пилотирования, вызванная снежным зарядом и практически нулевой видимостью.

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