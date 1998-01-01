У погибших летчиков Ту22-М3 выжить шансов не было — кабина от удара разрушилась

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В момент посадки погода резко ухудшилась, что характерно для Заполярья.

Фото: © РИА Новости / Александр Тарасенков

При крушении бомбардировщика Ту22-М3 в Мурманской области выжить у пилотов шансов не было. Как стало известно Пятому каналу, от удара об авиационно-техническое имущество (АТИ), которое экипаж самолета в условиях плохой видимости принял за световые ограждения аэродрома, передняя часть кабины разрушилась, и они моментально погибли.

Задняя часть воздушного судна, в которой находились штурманы, в результате крушения оказалась сильно повреждена. Силами летно-технического состава аэродрома их удалось извлечь, однако один из штурманов по дороге в больницу скончался.

Единственный выживший из экипажа — штурман-инспектор — получил множественные переломы, в том числе ребер, а также повреждения внутренних органов. Врачи борются за его жизнь.

Как рассказывал Пятый канал, 22 января самолет заходил на посадку со скоростью 300 километров в час. При этом на борту воздушного судна был большой запас топлива. В этот момент погода резко ухудшилась, что характерно для Заполярья.

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