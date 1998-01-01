Минфин приступил к разработке законопроекта о налоговом вычете за фитнес

Минфин разрабатывает проект закона о предоставлении физическим лицам налогового вычета за занятия спортом в соответствующих учреждениях. Сообщение об этом опубликовано во вторник, 22 января, на портале правовой информации.

Согласно документу, налоговый вычет будет предоставляться «в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде, за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги».

В свою очередь Министерству спорта предстоит определить весь перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за которые можно будет получить налоговый вычет.

Соответствующие изменения должны будут быть внесены Налоговый кодекс РФ.

Предполагаемый срок вступления законопроекта в силу — январь 2020 года.

Ранее Пятый канал рассказывал, что, по инициативе Общероссийского народного фронта, приверженцы ЗОЖ могут получить налоговые вычеты.