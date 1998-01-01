В Петербурге хотят ввести режим «открытого неба» для аэропорта «Пулково»

, 23:59 91

Нововведение призвано способствовать увеличению туристического потока в город.

Фото: www.globallookpress.com

Администрация Санкт-Петербурга планирует добиться разрешения на объявление режима «открытого неба» для международного аэропорта «Пулково». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника губернатора города по экономике и финансам и кандидата в вице-губернаторы Северной столицы Евгения Елина, сделанное в ходе встречи с парламентариями местного Заксобрания.

По информации агентства, Елин подчеркнул, что туризм необходимо сделать одним из главных направлений в развитии Петербурга.

— Для этого нужен транспортный хаб. А это уже вопрос «открытого неба» и визы. Без этого мы выскакиваем из конкуренции с европейскими городами по стоимости, нужно этими вопросами заниматься, — сказал финансовый советник губернатора Северной столицы.

Ранее Пятый канал сообщал, что в целях возрождения туристической отрасли в России бизнесмены предложили ввести налог на пересечение государственной границы. По подсчетам отечественных предпринимателей реализация данной инициативы сможет ежегодно дополнительно приносить около 35 миллиардов рублей на развитие туристической отрасли в России.

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