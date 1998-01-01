В Петербурге хотят ввести режим «открытого неба» для аэропорта «Пулково»

Администрация Санкт-Петербурга планирует добиться разрешения на объявление режима «открытого неба» для международного аэропорта «Пулково». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника губернатора города по экономике и финансам и кандидата в вице-губернаторы Северной столицы Евгения Елина, сделанное в ходе встречи с парламентариями местного Заксобрания.
По информации агентства, Елин подчеркнул, что туризм необходимо сделать одним из главных направлений в развитии Петербурга.
Ранее Пятый канал сообщал, что в целях возрождения туристической отрасли в России бизнесмены предложили ввести налог на пересечение государственной границы. По подсчетам отечественных предпринимателей