В Петербурге хотят ввести режим «открытого неба» для аэропорта «Пулково»

Администрация Санкт-Петербурга планирует добиться разрешения на объявление режима «открытого неба» для международного аэропорта «Пулково». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника губернатора города по экономике и финансам и кандидата в вице-губернаторы Северной столицы Евгения Елина, сделанное в ходе встречи с парламентариями местного Заксобрания.

По информации агентства, Елин подчеркнул, что туризм необходимо сделать одним из главных направлений в развитии Петербурга.

— Для этого нужен транспортный хаб. А это уже вопрос «открытого неба» и визы. Без этого мы выскакиваем из конкуренции с европейскими городами по стоимости, нужно этими вопросами заниматься, — сказал финансовый советник губернатора Северной столицы.