В Совфеде прокомментировали слова генсека СЕ о кризисе в организации

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков возложил вину за кризис Совета Европы на саму организацию.

Сенатор в своем Twitter-аккаунте прокомментировал заявление генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда, который признал, что ограничение полномочий российской делегации в ПАСЕ не привело к передаче Крыма Украине, а стало причиной острейшего кризиса в организации.

Генсек СЕ Ягланд отметил, что лишение России правa голосa в ПАСЕ не привело к передаче Крыма Украине и не дало ничего, кроме создания острейшего кризиса в СЕ. Добавлю: в Страсбурге сами в этом виноваты — не надо было следовать примитивным рефлексам украинских и прочих русофобов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 января 2019 г.

Российскую делегацию в Совете Европы лишил права голоса в апреле 2014 года, после госпереворота в Киеве и вхождения Крыма в состав РФ. В середине 2017 года Россия перестала платить взносы в СЕ.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Москва не будет платить взнос в ПАСЕ без полного восстановления прав делегации.