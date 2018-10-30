Видео: пассажиры кемеровской маршрутки едва не сгорели заживо

Жители Кемерово чудом не пострадали утром, 23 января, когда отправились по своим делам на маршрутке. Транспорт вспыхнул прямо во время движения. В салоне находились более 30 пассажиров.

Людям удалось вовремя покинуть транспорт. Все попытки водителя спасти технику ни к чему не привели. На кадрах с места ЧП можно видеть, как автобус полыхает открытым пламенем, при этом слышны громкие хлопки. Никто из пассажиров не обращался за медицинской помощью.

Ранее Пятый канал сообщал, что спасатели вывели 100 человек из загоревшегося здания Арбитражного суда в Петербурге.