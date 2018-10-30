Видео: пассажиры кемеровской маршрутки едва не сгорели заживо

, 13:16 Эфирная новость 313

Автобус выгорел дотла еще до приезда спасателей.

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Брайдов, Пятый канал

Жители Кемерово чудом не пострадали утром, 23 января, когда отправились по своим делам на маршрутке. Транспорт вспыхнул прямо во время движения. В салоне находились более 30 пассажиров.

Людям удалось вовремя покинуть транспорт. Все попытки водителя спасти технику ни к чему не привели. На кадрах с места ЧП можно видеть, как автобус полыхает открытым пламенем, при этом слышны громкие хлопки. Никто из пассажиров не обращался за медицинской помощью.

Ранее Пятый канал сообщал, что спасатели вывели 100 человек из загоревшегося здания Арбитражного суда в Петербурге.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

14:25
Минобороны раскрыло иностранным атташе характеристики ракеты 9М729
14:22
Женщины и дети попали под обстрел западной коалиции в Сирии
14:08
Почти 135 тысяч призывников в России не берут в армию из-за ожирения
13:54
Жертвами экстремальных морозов в США стали 12 человек
13:47
В Петербург прибыл контейнеровоз, захваченный пиратами три недели назад
13:30
«Все уходит в свисток» — Садальский о драке Виторгана с Богомоловым
13:24
Зрители Пятого канала увидят захватывающий сериал «Стражи Отчизны»
13:16
Видео: пассажиры кемеровской маршрутки едва не сгорели заживо
13:08
Кузбасский омбудсмен встревожил россиян сообщением о детских голодных обмороках
13:06
Пять самых громких захватов самолетов в истории советской авиации
13:02
Мощные коммунальные аварии оставили без тепла жителей Твери и Самары
12:49
Монахи поймали вора, пытавшегося ограбить храм в Ленобласти
12:44
Видео: Автоледи из США не заметила, как ее ребенок выпал из машины
12:36
Незрячую женщину выселяют из ранее подаренной ей квартиры в Махачкале
12:30
ФСБ обыскивает возможных участников украинской банды, «осевших» в Крыму
12:27
Москва будет считать ДРСМД действующим и после 2 февраля
12:07
Глава Петербурга покинул заседание, чтобы не участвовать в шоу Резника
11:50
«У меня проблемы»: Собчак сделала заявление после драки Виторгана с Богомоловым
11:43
Стали известны подробности захвата самолета на рейсе Сургут — Москва
11:28
Пятилетний мальчик попал в больницу Петербурга после неудачного обрезания

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

30.10.2018

Восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Калуге

30.10.2018

Росгвардейцы вытащили мужчину из полыхающего авто — видео с места аварии

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама