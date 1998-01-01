Спасатели вывели из загоревшегося здания Арбитражного суда в Петербурге 100 человек

, 10:47 Эксклюзивное интервью 180

Пожарные присвоили возгоранию третий ранг сложности.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, Пятый канал

Спасатели вывели из загоревшегося здания Арбитражного суда на проспекте Суворовский, 50 в Петербурге 100 человек. Об этом Пятому каналу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пожар произошел на площади 20 квадратных метров в одном из кабинетов здания на пятом этаже.

— Приняв решение о повышении ранга пожара, мы эвакуировали 100 человек, — рассказал представитель ведомства.

Информации о пострадавших и причинах возгорания нет. В настоящий момент работа Арбитражного суда временно приостановлена из-за ЧП.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места пожара.

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