Беспилотники привлекли к очистке реки от завалов в Хабаровском крае

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, 17:46 Эфирная новость 34

Дроны помогают саперам корректировать работу и отслеживают сход новых оползней на Бурейском водохранилище.

Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, Пятый канал

Операция по ликвидации последствий крупнейшего в стране оползня проходит как с земли, так и с воздуха. Специалисты Минобороны задействовали беспилотную авиацию для корректировки работы в режиме реального времени. Кроме того, дроны ведут наблюдение за другими участками, где высока вероятность новых оползней.

Саперы продолжают установку взрывчатки, с помощью которой ликвидируют последствия обвала. Сегодня ученые подсчитали, что с сопки сошло около 25 миллионов кубометров породы.

Под угрозой подтопления остаются несколько населенных пунктов. Военные и спасатели проводят работы практически вручную, в тяжелейших погодных условиях. Взрывные работы планируют закончить до 20 февраля.

Ранее Пятый канал сообщал, что жителей села, которым грозит подтопление из-за оползня на Бурее, переселят.

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