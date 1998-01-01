Беспилотники привлекли к очистке реки от завалов в Хабаровском крае

Операция по ликвидации последствий крупнейшего в стране оползня проходит как с земли, так и с воздуха. Специалисты Минобороны задействовали беспилотную авиацию для корректировки работы в режиме реального времени. Кроме того, дроны ведут наблюдение за другими участками, где высока вероятность новых оползней.

Саперы продолжают установку взрывчатки, с помощью которой ликвидируют последствия обвала. Сегодня ученые подсчитали, что с сопки сошло около 25 миллионов кубометров породы.

Под угрозой подтопления остаются несколько населенных пунктов. Военные и спасатели проводят работы практически вручную, в тяжелейших погодных условиях. Взрывные работы планируют закончить до 20 февраля.

Ранее Пятый канал сообщал, что жителей села, которым грозит подтопление из-за оползня на Бурее, переселят.