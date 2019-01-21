«Не умею столько пить»: Волочкова написала ответный стих Шнурову

Бывшая балерина Анастасия Волочкова попытала силы в стихосложении, отвечая на едкие высказывания лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова по поводу ее бесталанности и фотопародии на фирменный шпагат.
— Разводясь на всю страну,
Ну а че такова?
Делает теперь шпагат,
Как Настя Волочкова?!
Я, конечно, не поэт,
Как Сережа Шнуров.
Я умею пируэт
И молчать про дружбу.
Не умею столько пить
И выглядеть фигово.
Собирать охват и хайп
На стихах про Волочкову.
А адрес твой — не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой, — написала светская львица в Instagram, прикрепив очередной «балетный» снимок.
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Подписчиков Волочковой новая публикация в таком формате знатно развеселила.
— Настенька, аплодисменты! Занавес! — прокомментировал один из пользователей.
— Правильно! Так ему! Умничка! — порадовался поклонник.
— Ответочка супер! — добавил фанат.
Ранее Пятый канал сообщал, что Шнуров в своем стихотворении про светскую львицу посоветовал россиянам в случае отсутствия талантов «красиво раздвигать ляжки» на фото, как это делает Анастасия Волочкова.
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