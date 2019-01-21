«Не умею столько пить»: Волочкова написала ответный стих Шнурову

, 10:26 Фото 1 689

Светская львица ответила лидеру группировки «Ленинград».

Фото: ВКонтакте @volochkova_a

Бывшая балерина Анастасия Волочкова попытала силы в стихосложении, отвечая на едкие высказывания лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова по поводу ее бесталанности и фотопародии на фирменный шпагат.

— Разводясь на всю страну,

Ну а че такова?

Делает теперь шпагат,

Как Настя Волочкова?!

Я, конечно, не поэт,

Как Сережа Шнуров.

Я умею пируэт

И молчать про дружбу.

Не умею столько пить

И выглядеть фигово.

Собирать охват и хайп

На стихах про Волочкову.

А адрес твой — не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой, — написала светская львица в Instagram, прикрепив очередной «балетный» снимок.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчиков Волочковой новая публикация в таком формате знатно развеселила.

— Настенька, аплодисменты! Занавес! — прокомментировал один из пользователей.

— Правильно! Так ему! Умничка! — порадовался поклонник.

— Ответочка супер! — добавил фанат.

Ранее Пятый канал сообщал, что Шнуров в своем стихотворении про светскую львицу посоветовал россиянам в случае отсутствия талантов «красиво раздвигать ляжки» на фото, как это делает Анастасия Волочкова.

 
 
 
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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

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