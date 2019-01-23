Глава Петербурга покинул заседание, чтобы не участвовать в шоу Резника

Глава Петербурга Александр Беглов покинул Заксобрание, не пожелав принимать участие в шоу Резника, который обвинил его в недостаточной верности Западу. Заседание проходило в среду, 23 января. Об этом сообщает телеканал 78.

Глава города покинул зал Мариинского дворца во время выступления оппозиционера Максима Резника. Чиновник в этот момент рассуждал о давно произнесенной Бегловым фразе о том, что молодое поколение нуждается в защите от западного влияния. В этой связи Резник выразил уверенность в том, что нынешний глава Северной столицы «городу не подходит», потому что Петербург «строился под влиянием Запада». На этом основании Резник заявил, что голосовать за предложенных кандидатов в вице-губернаторы, которых перед этим представил Беглов, он не будет.

Такие выпады глава города предпочел оставить без ответа и вышел из зала, где проходило мероприятие.

— У него очень насыщенный график, поэтому он предпочел не участвовать в политическом шоу Резника, — сообщили в аппарате главы Петербурга.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Александр Беглов направил кандидатуры вице-губернаторов Петербурга на согласование в ЗакС.