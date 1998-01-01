Почти 135 тысяч призывников в России не берут в армию из-за ожирения

Неутешительную статистику приводит глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, порядка 135 тысяч российских юношей призывного возраста не пойдут в армию из-за вызванных нарушением питания осложнений. Как сообщает издание «Экономика сегодня», вопросами грамотного и гармоничного питания Роспотребнадзор сейчас занимается очень плотно.

Кроме этого сообщается, что в ряды российских военных, проходящих срочную службу в армии, чаще попадают полные юноши, чем худые. Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы Александр Фисун. Он также отметил, что примерно треть призывников не проходит медкомиссию из-за проблем со здоровьем, вызванных лишним весом.

— А все из-за того, что перед армией многие молодые люди подсели на фаст-фуд: жареную картошку, кока-колу и прочее, — считает Фисун.

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