Студенты МГУ показали Путину шлем виртуальной реальности и спели песню

, 16:50 Видео 51

С учащимися старейшего вуза страны президент пообщался перед заседанием попечительского совета университета.

Фото, видео: Пятый канал

Студенты МГУ познакомили Владимира Путина со своими инициативами. С учащимися старейшего российского вуза президент пообщался в университетском музее антропологии перед заседанием попечительского совета МГУ, которое состоялось 23 января в преддверии Всероссийского дня студентов.

Владимир Путин примерил шлем виртуальной реальности, в котором можно ознакомиться с экспозицией музея.

А потом студентка факультета Катарина, которая параллельно занимается в студенческом театре МГУ напомнила, что президентским указом 2019 год объявлен в России Годом театра и предложила провести всероссийский студенческий театральный фестиваль.

— Сколько стоит? Говори сразу, — откликнулся Владимир Путин. — Это хорошая идея. Прекрасная просто. Мы расширим палитру возможностей этого Года театра за счет людей, которые занимаются непрофессионально, но любят театр. Это очень здорово. С удовольствием поддержу, надо только понять, что конкретно нужно сделать.

Президент заинтересовался нарядом девушки, который оказался праздничным костюмом московской крестьянки XIX века, и в завершение разговора не мог не попросить Катарину спеть.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором Владимир Путин пел под гитару вместе со студентами МГУ в Татьянин день два года назад.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:25
Ученые создали «коварное» приложение для телефонов заядлых курильщиков
17:08
Стало известно, когда выпишут из больницы Николая Дроздова
17:04
Правительство не станет замораживать строительство космодрома Восточный
16:50
Студенты МГУ показали Путину шлем виртуальной реальности и спели песню
16:47
«Правильно, что дал в морду!»: Милонов о драке между Виторганом и Богомоловым
16:37
Обвиняемый в попытке угона самолета Сургут — Москва арестован на два месяца
16:28
Беспорядки в Венесуэле: толпа требует отставки президента-социалиста
16:21
Владимир Путин поддержал идею оцифровки музея истории блокады Ленинграда
16:11
ВКонтакте запустила каталог подкастов для приложения
16:08
Роспотребнадзор оценил степень опасности антигололедных реагентов для здоровья
16:02
Видео: ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в незаконном украинском батальоне
15:43
Новый смартфон Honor View 20 представили в России
15:41
Орудия блокады: незрячие слухачи, крейсер «Аврора», альпинисты Исаакиевского
15:39
Не доказано: Обвиняемых в нападении на полицейских в Петербурге оправдали
15:28
Турецкий актер Али Эрсан Дуру провел день в Москве
15:12
Лоза прокомментировал стихотворную баталию Шнурова и Волочковой
14:58
Депутаты Казахстана предложили переименовать страну
14:41
Эксперт раскритиковала возможную отмену льгот на электричество
14:32
Резкий рост заболеваемости гриппом зафиксирован в ряде российских регионов
14:25
Минобороны раскрыло иностранным атташе характеристики ракеты 9М729

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый выпуск «Светской хроники» на Пятом

В это воскресенье смотрите очередной выпуск еженедельной информационно-развлекательной программы «Светская хроника». Эксклюзивные интервью, качественные расследования и самые свежие новости из жизни любимых артистов!

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Партнеры канала

Из Блока на Мальдивы!

Даже в век высоких технологий миром продолжает править любовь! В предвкушении самого романтичного праздника ресторан Блок подготовил незабываемый подарок для любимых гостей!

Общество