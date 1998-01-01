Студенты МГУ показали Путину шлем виртуальной реальности и спели песню

Студенты МГУ познакомили Владимира Путина со своими инициативами. С учащимися старейшего российского вуза президент пообщался в университетском музее антропологии перед заседанием попечительского совета МГУ, которое состоялось 23 января в преддверии Всероссийского дня студентов.

Владимир Путин примерил шлем виртуальной реальности, в котором можно ознакомиться с экспозицией музея.

А потом студентка факультета Катарина, которая параллельно занимается в студенческом театре МГУ напомнила, что президентским указом 2019 год объявлен в России Годом театра и предложила провести всероссийский студенческий театральный фестиваль.

— Сколько стоит? Говори сразу, — откликнулся Владимир Путин. — Это хорошая идея. Прекрасная просто. Мы расширим палитру возможностей этого Года театра за счет людей, которые занимаются непрофессионально, но любят театр. Это очень здорово. С удовольствием поддержу, надо только понять, что конкретно нужно сделать.

Президент заинтересовался нарядом девушки, который оказался праздничным костюмом московской крестьянки XIX века, и в завершение разговора не мог не попросить Катарину спеть.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором Владимир Путин пел под гитару вместе со студентами МГУ в Татьянин день два года назад.