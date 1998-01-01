Петербуржцы подвергли дочерей гендерной дискриминации в соцсетях

Специалисты Высшей школы экономики провели анализ более полумиллиона постов из популярной социальной сети ВКонтакте, опубликованных в 2016 году пользователями в возрасте от 18 до 50 лет из Санкт-Петербурга.

Из публикаций выбирались посты, в которых упоминаются слова «дочь» и «сын», а также их аналоги. Выяснилось, что пользователи гораздо чаще упоминают в публикациях своих сыновей, нежели дочерей. Причем так поступают и отцы, и матери. И количество лайков «у сыновей» в среднем больше, сообщает N+1.

Данная дискриминация, даже в легкой форме, в дальнейшем может оказать влияние на особенности воспитания ребенка и, в частности, негативно отразиться на дочерях. Частое упоминание и количество лайков может выступить для детей в качестве некоего позитивного фидбека (ответная реакция на какое-либо действие — прим. ред.), демонстрирующего повышенное внимание к ним. И, как раз, снижение этой ответной реакции относительно девочек способно повлиять на снижение их самооценки.

Ранее Пятый канал сообщал, что ВКонтакте запустила каталог подкастов для приложения.