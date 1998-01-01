Старший механик рассказал о состоянии вернувшегося экипажа судна MSC Mandy

Контейнеровоз MSC Mandy прибыл в грузовой порт Санкт-Петербурга днем 23 января. Старший механик судна Андрей Алексеенко не принимал участие в этом плавании, но отметил, что пиратов на привычном маршруте можно встретить крайне редко. В интервью Пятому каналу мужчина рассказал о моральном состоянии экипажа грузового судна после его захвата.

— Мы туда ходим уже пять лет, если даже не больше. Очень часто их не было. (С ребятами — прим. ред.) общался буквально два слова. Веселые все пока что. Ничего такого, за исключением того, что в плен захватили, — говорит старший механик.

2 января судно MSC Mandу под панамским флагом с российским экипажем атаковали пираты у берегов африканского Бенина. Вооруженные огнестрельным оружием налетчики поднялись на борт корабля и похитили шестерых из 24 моряков — все они оказались россиянами. Спустя неделю пираты связались с российской стороной и потребовали выкуп.

Ранее Пятый канал сообщал, что атакованный пиратами у берегов Бенина контейнеровоз MSC Mandy прибыл в порт Санкт-Петербурга.