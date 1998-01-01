В Петербург прибыл контейнеровоз, захваченный пиратами три недели назад

Атакованный пиратами у берегов Бенина контейнеровоз MSC Mandy прибыл в порт Санкт-Петербурга в среду, 23 января в 11.30 по московскому времени.

Об этом свидетельствуют данные трекера MarineTraffic.

2 января судно MSC Mandу под панамским флагом с российским экипажем атаковали пираты у берегов африканского Бенина. Вооруженные огнестрельным оружием налетчики поднялись на борт корабля и похитили шестерых из 24 моряков — все они оказались россиянами. Спустя неделю пираты связались с российской стороной и потребовали выкуп. Председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков завил, что похищение россиян — это не акт терроризма, а обычный пиратский бизнес.