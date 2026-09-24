Сидит в подвале и читает с бумажки: эксперты проверили голосовое сообщение от Усольцевой

После исчезновения Ирина Усольцева отправила голосовое сообщение знакомому мужа

Спустя месяцы после исчезновения семьи Усольцевых появилось голосовое сообщение, которое отправила Ирина Усольцева. Запись вызвала новые вопросы: действительно ли женщина сама обратилась к близким или кто-то попытался воспроизвести ее голос. Об этом рассказали в одном из шоу на федеральном канале.

«Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернемся. Нам мешали жить проблемы, не давали быть счастливыми вместе, теперь их больше нет. Начался новый этап, который нужно прожить заново. Прощайте, мои любимые. Простите нас за все», — говорится в сообщении.

Голосовой «привет» получил знакомый Сергея Усольцева Валентин Дегтярев. По его словам, письмо пришло ему в конце июля 2026 года на электронную почту и оказалось в папке со спамом. Внутри находилась ссылка на файлохранилище, откуда он скачал аудиозапись.

«Написано было письмо от Ирины У, подписано. И ссылка на файлохранилище. Ну, взял, скачал, проверил. Ну, голосовое сообщение, диктофонная запись», — рассказал Дегтярев.

Мужчина признался, что его удивило, почему сообщение оказалось адресовано именно ему. Он отметил, что никогда не был знаком с Ириной Усольцевой, однако решил проверить полученный файл.

«Я вообще удивился, почему именно мне прислали это сообщение. Почему? Потому что я Ирины не знал никогда», — сказал Дегтярев.

После появления аудио эксперты сравнили его с настоящими записями голоса Ирины Усольцевой. По словам одного из специалистов, тембр оказался похожим, однако в речи заметили особенности, которые могли указывать на искусственное происхождение записи.

«Голос похож на Иринин, но явно с каким-то металлическим интонацию, поэтому мы отправили этот файл экспертам. И вот они тоже сошлись во мнении, что это им сгенерировано было», — заявила журналист Анна Соколова

Еще один специалист обратился к анализу с помощью нейросети. По его словам, система оценила вероятность генерации записи в диапазоне от 75 до 90 процентов. Одним из аргументов он назвал отсутствие естественных пауз и дыхания, характерных для живой речи. При этом эксперт подчеркнул, что полностью исключить оригинальность записи нельзя.

«Тембр похож, но как будто надо читать по бумажке. То есть нет вот этого. Естественно речь человека с какими-то акцентами, то есть такое ощущение, что тембр ее, ну, как будто она читает его по бумажке. Либо сидит в подвале, и ее заставляют это произнести», — заявил писатель Роман Антоновский.

Также специалист обратил внимание на изменение интонации в момент, когда в сообщении звучат слова о прощании. По его мнению, такие эмоциональные акценты могут быть особенностью работы искусственного интеллекта.

Тем не менее происхождение голосового сообщения остается неизвестным. Эксперты и участники обсуждения продолжают рассматривать разные версии появления записи.

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