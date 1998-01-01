Корпорация Boeing во вторник, 22 января, провела первый тестовый полет автономного пассажирского воздушного судна (Passenger Air Vehicle — PAV — прим.ред.) для перемещения в условиях городской среды, сообщает телеканал «360».

— Еще один шаг. Мы успешно испытали наше пассажирское воздушное судно. Мы продолжаем развиваться в направлении безопасного и сбалансированного движения в условиях городской экосистемы , — заявили в пресс-службе корпорации.

На тестах проводились испытания вертикального взлета и посадки, и так называемое промежуточное парение. В дальнейшем корпорация планирует протестировать полет с использованием подъемной силы крыла и испытать переходную фазу между вертикальным и горизонтальным полетами.

Разработчики отмечают, что прототип PAV оснащен электрической силовой установкой и рассчитан на 80 километров полностью автономного полета. Его габариты — чуть больше девяти метров в длину и 8,5 метра в ширину.

Ранее Пятый канал сообщал, что в аэропорту Шереметьево пришлось экстренно отменить около десятка авиарейсов из-за инцидента с пассажирским Boeing. При посадке самолет, выполнявший рейс Астана-Москва, выкатился за пределы взлетной полосы. На борту находились более ста пассажиров.