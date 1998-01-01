Путин обратил внимание на дублирование факультетов в вузах России

В канун студенческого праздника, Татьяниного дня, президент приехал в ведущий вуз страны — МГУ имени Ломоносова, познакомился с научными разработками студентов и даже на 30 секунд погрузился в виртуальную реальность.

Позже, на Попечительском совете университета Путин говорил о реальных проблемах высшего образования, например, о дублировании факультетов.

— Я на самом деле понимаю, жизнь сложна и многообразна. И часто сложно удержаться от этого клонирования, потому что и люди хорошие, и заслуженные, и нужно под них что-то сделать, под них что-то создать. Вот образование экономиста можно получить сразу на трех факультетах МГУ, менеджера — на семи. При этом дипломы одинаковы, а знания разные? — поинтересовался президент.

По словам Путина, конкуренция в сфере высшего образования становится все жестче, и МГУ пока сохраняет лидирующие позиции, но региональные институты буквально дышат в спину. Растут и требования самих студентов — им хочется более интенсивных и глубоких программ.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как студенты МГУ показали Путину шлем виртуальной реальности и спели песню.