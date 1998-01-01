Испания ждет реакции Евросоюза на ситуацию в Венесуэле

Мадрид не готов высказать свое отношение по ситуации в Венесуэле. Как сообщает РИА Новости, позицию испанского правительства озвучил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в ходе дебатов со своим португальским коллегой Аугусту Сантушом Силвой. В данном вопросе Испания будет ориентироваться на официальное заявление ЕС.

— Нельзя принимать решения сгоряча, не будучи хорошо проинформированным, — заявил Боррель Силве.

Испанский министр также воззвал к «единству действий» ЕС.

Ранее председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы оппозиционный лидер Хуана Гуайдо во время митинга объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Порыв оппозиционера одобрили главы США, Бразилии, Парагвая, Канады, Колумбии, Перу и Чили, которые заявили, что признают Гуайдо исполняющим обязанности главы государства. В частности лидер США Дональд Трамп объявил венесуэльского оппозиционера «переходным президентом» и пообещал использовать «весь вес экономической и дипломатической мощи США, чтобы добиваться восстановления демократии в Венесуэле».