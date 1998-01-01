Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью Пятому каналу объяснил поведение США в отношении Венесуэлы четкой политикой Вашингтона, направленной на установление однополярного мира на планете. По словам, российского политика, эта поведенческая практика Штатов была отработана ими в отношении многих стран мира при свержении неугодных режимов.

По мнению Слуцкого США сейчас пытаются использовать сложное положение Венесуэлы, ослабленной экономической нестабильностью и внутренним расколом.

— На фоне этого, понятным образом, Вашингтон, руководствуясь своей позицией в отношении Венесуэлы, как той страны, которая четко выступала против линии США на установление однополярного миропорядка на планете в 21-м столетии — и при Чавесе, и при его преемнике Мадуоро в самое последнее время — Вашингтон, используя очень непростую ситуацию в Каракасе, действует на поддержку оппозиции, на форсированное усиление раскола и, по сути, на превращение Венесуэлы в страну без государства, — уверен Слуцкий.

При этом российский политик напоминает, что США — единственная страна в мире, в которой законодательно прописано право на вмешательство в дела других государств для установления там «порядка».

Слуцкий отметил, что такое поведение бесчеловечно и противоречит здравому смыслу и подчеркнул, что в отличие от США, Россия всегда последовательно выступала за многополярное мироустройство.

Ранее Пятый канал сообщал, посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса удивлен, что власти США открыто поддерживают главных оппозиционеров латиноамериканской страны.