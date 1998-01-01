Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса возмущен беспорядками, которые творятся в его родной стране. Его беспокоит, что президента, который получил большинство голосов на выборах, хотят сместить. Он справедливо признает, что это противоречит принципам демократической системы.

— В Конституции Венесуэлы нет статьи, которая бы давала возможность кому-нибудь провозглашать себя президентом. Николас Мадуро победил на выборах в прошлом году, 20 мая. На этих выборах было по меньшей мере два представителя оппозиции, они были на тех же условиях, что и Мадуро, но они не набрали большинства голосов. Демократическая система выстроена так, что получивший большинство на выборах может быть провозглашен президентом , — цитирует посла РИА Новости.

Тортоса также удивлен, что власти США открыто поддерживают главных оппозиционеров латиноамериканской страны.

— США никогда не содействовали перевороту так открыто, как сейчас , — передает слова представителя Венесуэлы РИА Новости.

Однако спикеру Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуану Гуайдо, который провозгласил себя новым президентом, такая ситуация на руку. В своем микроблоге в Twitter он поблагодарил президента США Дональда Трампа за оказанную поддержку.

— От имени всей Венесуэлы благодарю Вас за стремление поддержать волю народа нашей страны, — написал Гуайдо.

De parte de toda #Venezuela agradezco su compromiso de respaldar la voluntad del pueblo venezolano. https://t.co/umczpmkiWQ — Juan Guaidó (@jguaido) 23 января 2019 г.

Ранее Пятый канал сообщал, что по мнению российского политолога Юрия Светова, Венесуэла стоит на пороге гражданской войны.