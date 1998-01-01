«США никогда не содействовали перевороту так открыто» — посол Венесуэлы

, 4:59 52

Официальный представитель южноамериканской страны в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса поражен действиями американских властей.

Фото: www.globallookpress.com

Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса возмущен беспорядками, которые творятся в его родной стране. Его беспокоит, что президента, который получил большинство голосов на выборах, хотят сместить. Он справедливо признает, что это противоречит принципам демократической системы.

— В Конституции Венесуэлы нет статьи, которая бы давала возможность кому-нибудь провозглашать себя президентом. Николас Мадуро победил на выборах в прошлом году, 20 мая. На этих выборах было по меньшей мере два представителя оппозиции, они были на тех же условиях, что и Мадуро, но они не набрали большинства голосов. Демократическая система выстроена так, что получивший большинство на выборах может быть провозглашен президентом, — цитирует посла РИА Новости.

Тортоса также удивлен, что власти США открыто поддерживают главных оппозиционеров латиноамериканской страны.

— США никогда не содействовали перевороту так открыто, как сейчас, — передает слова представителя Венесуэлы РИА Новости.

Однако спикеру Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуану Гуайдо, который провозгласил себя новым президентом, такая ситуация на руку. В своем микроблоге в Twitter он поблагодарил президента США Дональда Трампа за оказанную поддержку.

— От имени всей Венесуэлы благодарю Вас за стремление поддержать волю народа нашей страны, — написал Гуайдо.

Ранее Пятый канал сообщал, что по мнению российского политолога Юрия Светова, Венесуэла стоит на пороге гражданской войны.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:35
В сети сомневаются, что Богомолова избил именно Виторган
5:22
Оружейная компания показала самый маленький в мире автомат
5:11
Захарова прокомментировала политику Запада в отношении Венесуэлы
4:59
«США никогда не содействовали перевороту так открыто» — посол Венесуэлы
4:29
Тариф на электричество: Кто стоит за идеей «поставить россиян на счетчик»
3:42
Венесуэла стоит на пороге гражданской войны — эксперт
2:50
В Петербурге открыли Музей медицины блокадного Ленинграда
1:51
Полиция Каракаса усмиряет демонстрантов, устроивших беспорядки— видео
1:25
Россия сделала еще одну попытку, чтобы заставить США передумать о выходе из ДРСМ
0:59
«Что вы с собой делаете?»: Новое фото Елены Малышевой ужаснуло подписчиков
0:33
Путин обратил внимание на дублирование факультетов в вузах России
0:15
27-летний мэр французского города задержан по подозрению в растрате бюджета
23:59
Испания ждет реакции Евросоюза на ситуацию в Венесуэле
23:54
Судья сломал ногу в ходе матча КХЛ между «Витязем» и «Торпедо»
23:32
Британка решила выйти замуж за пуховое одеяло — фото
23:15
Названа самая безопасная страна для путешествий
22:59
Демократия по-американски: Трамп признал политика-выскочку президентом Венесуэлы
22:37
Население России сократилось впервые за десять лет
22:21
За что боролась, на то и напоролась: теперь Собчак возмущена своей популярностью
21:59
Boeing провел первые испытания автономного городского самолета — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

23 янв

Беспорядки в Венесуэле: толпа требует отставки президента-социалиста

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама