Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса возмущен беспорядками, которые творятся в его родной стране. Его беспокоит, что президента, который получил большинство голосов на выборах, хотят сместить. Он справедливо признает, что это противоречит принципам демократической системы.
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Тортоса также удивлен, что власти США открыто поддерживают главных оппозиционеров латиноамериканской страны.
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Однако спикеру Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуану Гуайдо, который провозгласил себя новым президентом, такая ситуация на руку. В своем микроблоге в Twitter он поблагодарил президента США Дональда Трампа за оказанную поддержку.
— От имени всей Венесуэлы благодарю Вас за стремление поддержать волю народа нашей страны, — написал Гуайдо.
De parte de toda #Venezuela agradezco su compromiso de respaldar la voluntad del pueblo venezolano. https://t.co/umczpmkiWQ— Juan Guaidó (@jguaido) 23 января 2019 г.
Ранее Пятый канал сообщал, что по мнению российского политолога Юрия Светова, Венесуэла стоит на пороге гражданской войны.