Во Владивостоке в школе № 33, расположенной в Первомайском районе города, учебный процесс был прерван из-за пожара. Как сообщают «Вести Приморья» со ссылкой на родительницу одной из учениц, по предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже, где находится пищеблок.

В настоящее время все учащиеся школы и сотрудники эвакуированы. Школьников разместили в детском саду, находящемся рядом с учебным учреждением. На месте работают пожарные.

Подробности инцидента уточнятся.

Ранее Пятый канал сообщал, что неизвестный поджег храм и воскресную школу на востоке Москвы. Правда, тогда в здании детей не было.