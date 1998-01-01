«Основания ничтожны»: эксперт о признании Януковича виновным в госизмене

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Обвинения в госизмене в отношении бывшего президента Украины являются политически ангажированными, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Озвученный киевским судом приговор о госизмене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, скорее всего, не имеет под собой никаких оснований. Об этом в разговоре с телеканалом RT заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

— Хотелось бы ознакомиться с документами, потому что оно явно политически ангажированное и пристрастное. Необходимо узнать все детали и тогда с полной уверенностью сказать, что все основания являются ничтожными, — сказал Безпалько.

По его мнению, кабинет министров Незалежной всегда видел в Януковиче оппозиционера. А сейчас провести подобный суд властям было попросту выгодно из-за надвигающихся президентских выборов.

— Продемонстрировать, скажем так, единство населения в противостоянии с Партией регионов и Януковичем, — добавил эксперт.

Ранее Пятый канал сообщал, что 24 января украинский суд счел Виктора Януковича полностью виновным в госизмене и приговорил к 15 годам лишения свободы. Однако приговор является заочным, поскольку бывший лидер страны находится за ее пределами.

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