«Основания ничтожны»: эксперт о признании Януковича виновным в госизмене

Озвученный киевским судом приговор о госизмене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, скорее всего, не имеет под собой никаких оснований. Об этом в разговоре с телеканалом RT заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

— Хотелось бы ознакомиться с документами, потому что оно явно политически ангажированное и пристрастное. Необходимо узнать все детали и тогда с полной уверенностью сказать, что все основания являются ничтожными , — сказал Безпалько.

По его мнению, кабинет министров Незалежной всегда видел в Януковиче оппозиционера. А сейчас провести подобный суд властям было попросту выгодно из-за надвигающихся президентских выборов.

— Продемонстрировать, скажем так, единство населения в противостоянии с Партией регионов и Януковичем , — добавил эксперт.

Ранее Пятый канал сообщал, что 24 января украинский суд счел Виктора Януковича полностью виновным в госизмене и приговорил к 15 годам лишения свободы. Однако приговор является заочным, поскольку бывший лидер страны находится за ее пределами.