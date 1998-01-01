Лучшие студенты страны сейчас готовятся к финалу всероссийской олимпиады «Я — профессионал».

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В этом году было подано рекордное число заявок — более полумиллиона. В итоге в финал вышли 73 тысячи человек. Им предстоит представить свои научные разработки в целом ряде областей, таких как медицина, педагогика, экономика. Некоторые представленные проекты в перспективе имеют широкое практическое применение. Например — робот для борьбы с сосульками.

— То есть происходит удар и сосулька падает и робот перемещается по стержню туда-обратно, — рассказал Давид Азарян, студент магистратуры ИТМО.

Впереди у участников олимпиады — второй этап — практический. Он пройдет на площадках крупных вузов по всей стране. Активный интерес проявляют к олимпиаде и ведущие российские корпорации. Они готовы предоставить престижные рабочие места лучшим из лучших.