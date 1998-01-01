Эстонский генерал и член парламентской комиссии по государственной обороне Антс Лаанеотс прокомментировал слова журналиста Кооритса о размещении в прибалтийской республике ракет якобы для сдерживания России. Слова Лаанеотса приводит портал Stolitsa.ee.
Также Лаанеотс привел доводы чисто экономического характера — ракетные системы достаточно дороги в обслуживании, что для Эстонии неприемлемо.
Напомним, журналист Вахур Коортис призвал эстонское правительство разместить в республике ракетные комплексы, которые смогут при необходимости обстрелять Санкт-Петербург. Кооритс объяснил агрессивное предложения тем, что конфронтация якобы поможет Эстонии сдерживать Россию.
Ранее Пятый канал публиковал мнение эксперта по призыву эстонского журналиста.