Эстонский генерал и член парламентской комиссии по государственной обороне Антс Лаанеотс прокомментировал слова журналиста Кооритса о размещении в прибалтийской республике ракет якобы для сдерживания России. Слова Лаанеотса приводит портал Stolitsa.ee.

— Мы же не камикадзе, чтобы в Эстонии, в непосредственной близости к России, иметь такие ракеты, подставляя самих себя под возможный удар с восточной стороны. Вспоминается басня Крылова «Слон и Моська». Силы несоизмеримы, российские ракеты могут уничтожить и всю Эстонию. Откровенно говоря, нет смысла даже в дискуссии на эту тему, — сказал генерал.

Также Лаанеотс привел доводы чисто экономического характера — ракетные системы достаточно дороги в обслуживании, что для Эстонии неприемлемо.

— В данном случае предложения по использованию Эстонией ракет и ядерного оружия против Санкт-Петербурга или каких-то других российских городов — полный абсурд, — подчеркивает генерал.

Напомним, журналист Вахур Коортис призвал эстонское правительство разместить в республике ракетные комплексы, которые смогут при необходимости обстрелять Санкт-Петербург. Кооритс объяснил агрессивное предложения тем, что конфронтация якобы поможет Эстонии сдерживать Россию.

Ранее Пятый канал публиковал мнение эксперта по призыву эстонского журналиста.