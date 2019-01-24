В петербургском Госстройнадзоре побывали с обысками сотрудники ФСБ

, 14:34 80

После проверки представители ведомства увезли на беседу главу службы Евгения Кима и изъяли документацию.

Фото: © РИА Новости

Сотрудники ФСБ провели обыски в здании Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга, сообщает телеканал 78 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также сообщается, что правоохранители обыскали кабинет главы службы, Евгения Кима, изъяли документацию и увезли на беседу самого Кима. Первому заместителю Елене Чеготовой запретили покидать здание, располагающееся на улице Зодчего Росси.

Отмечается, что все прочие сотрудники работают в штатном режиме. Причины и результаты операции ФСБ на данный момент не поясняются.

Ранее Пятый канал рассказывал об обысках в мэрии Нефтеюганска.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

14:54
У актера фильма «Аритмия» украли деньги с карты
14:34
В петербургском Госстройнадзоре побывали с обысками сотрудники ФСБ
14:29
Суд вынес приговор террористам, готовящим убийства в Москве и Петербурге
14:22
Кремль назвал ситуацию в Венесуэле попыткой узурпации власти
14:17
Модный приговор: Порошенко рассмешил сеть пиджаком «заправленным в трусы»
14:02
МИД РФ: События в Венесуэле подошли к опасной черте
13:51
«Мы не камикадзе» — эстонский генерал об идее угрожать Петербургу ракетами
13:42
Россия предостерегла США от силового вмешательства в дела Венесуэлы
13:29
Мосгорсуд вдвое увеличил наказание бывшему замминистра культуры Пирумову
13:24
Власти Новгородской области объяснили отказ в соцвыплатах 30-летним матерям
13:11
Начальника отдела полиции задержали за незаконный оборот оружия в Чехове
12:58
Запретный плод: Меган Маркл обвинили в засухе и голоде из-за авокадо
12:52
«Я — профессионал»: Лучшие научные работы представят в финале всероссийской олимпиады
12:45
Фотошоп по-питерски: чиновники отремонтировали парадную только на фото
12:30
«Основания ничтожны»: эксперт о признании Януковича виновным в госизмене
12:26
Посольство США объяснило отказ от участия в брифинге по ракете 9М729
12:13
Самую полезную для здоровья рыбу в мире обнаружили в Сибири
11:54
Кадры с места крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области
11:41
Высший балл: Оксимирон нецензурно расхвалил фильм со своим участием
11:30
Какие лучшие моющие средства по версии Роскачества

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» покоряют женские сердца!

Во вторник, 22 января, вечерний показ детектива «Свои» с долей 14,2% принёс Пятому каналу первое место в аудитории «Женщины 25-49» в московском телеэфире.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама