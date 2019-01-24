В петербургском Госстройнадзоре побывали с обысками сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ провели обыски в здании Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга, сообщает телеканал 78 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также сообщается, что правоохранители обыскали кабинет главы службы, Евгения Кима, изъяли документацию и увезли на беседу самого Кима. Первому заместителю Елене Чеготовой запретили покидать здание, располагающееся на улице Зодчего Росси.

Отмечается, что все прочие сотрудники работают в штатном режиме. Причины и результаты операции ФСБ на данный момент не поясняются.

Ранее Пятый канал рассказывал об обысках в мэрии Нефтеюганска.