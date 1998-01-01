В сети появилось фото российского ударного беспилотника «Охотник»

В интернете впервые появилось фото боевого российского беспилотника C-70 «Охотник». Изображение опубликовал в своем аккаунте в Twitter интернет-портал «Военный обозреватель».

Новейший российский ударный беспилотник «Охотник». pic.twitter.com/HMSL7fT59v — Военный обозреватель (@Milcolumnist) 23 января 2019 г.

В свою очередь сайт «Военное обозрение» сообщает, что снимок, предположительно был сделан на аэродроме Новосибирского авиационного завода. Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат разрабатывается компанией «Сухой» по заказу Минобороны. Отмечается, что «Охотник» создан по схеме «летающее крыло», благодаря чему обладает низкой радиолокационной заметностью. Масса беспилотника, предположительно, составит около 20 тонн, а максимально возможная скорость превысит 1000 км/ч. Испытания С-70 запланированы на 2019 год и должны начаться в самое ближайшее время.

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