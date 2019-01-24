Чай не такой: посетители Эрмитажа остались недовольны комплиментом от музея

На новогодних каникулах жители и гости Петербурга стремились отдохнуть, обогатившись при этом духовно. Многие петербуржцы и туристы решили посетить Эрмитаж, однако остались категорически недовольны сервисом.

Из-за наплыва посетителей на входе в музей образовались огромные очереди. Чтобы как-то подбодрить и порадовать посетителей, вынужденных подолгу ждать своего билета, администрация Эрмитажа приняла решение угощать всех ожидающих горячим чаем. Однако презент от сотрудников музея пришелся гостям не по душе — посетителям показалось возмутительным то, что к горячему напитку не был подан сахар.

— Мы раздали несколько тысяч чашек чая бесплатно и ни за одну не услышали «спасибо». Услышали: «Почему без сахара?», — цитирует слова директора Эрмитажа Михаила Пиотровского телеканал «78».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Париже для посещения закрыли главную достопримечательность страны — Эйфелеву башню. Причиной ограничения стали сильные снегопады. Чаю, не получившим желаемого туристам, никто не предлагал.