Эйфелеву башню закрыли из-за мощного снегопада — видео

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На символ французской столицы смогут поднять только посетители панорамного ресторана, которые заранее бронировали столик.

Фото, видео: www.globallookpress.com, www.youtube.com/user/BFMTV

Тема:
Погода 3543

Обрушившийся на Париж снегопад привел к закрытию Эйфелевой башни для экскурсий, пишет издание KP.RU.

Подняться на символ французской столицы смогут лишь посетители ресторана 58 Tour Eiffe, которые заранее бронировали столик.

Снежная стихия привела к различным ограничениям и во французской провинции — в 24 департаментах был объявлен повышенный уровень опасности.

Ранее Пятый канал рассказывал об аномальных снегопадах в Израиле и Сирии.

Тема:
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