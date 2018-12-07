Обрушившийся на Париж снегопад привел к закрытию Эйфелевой башни для экскурсий, пишет издание KP.RU.

Подняться на символ французской столицы смогут лишь посетители ресторана 58 Tour Eiffe, которые заранее бронировали столик.

Снежная стихия привела к различным ограничениям и во французской провинции — в 24 департаментах был объявлен повышенный уровень опасности.

Ранее Пятый канал рассказывал об аномальных снегопадах в Израиле и Сирии.