Обрушившийся на Париж снегопад привел к закрытию Эйфелевой башни для экскурсий, пишет издание KP.RU.
Подняться на символ французской столицы смогут лишь посетители ресторана 58 Tour Eiffe, которые заранее бронировали столик.
🇫🇷 Bientôt 130 ans et quelques flocons blancs! ❄️— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 22 января 2019 г.
🇬🇧 Almost 130 years old and a few white flakes! ❄️#TowerTuesday #tourEiffel #EiffelTower #ParisSousLaNeige pic.twitter.com/OfxQXHMsfX
Снежная стихия привела к различным ограничениям и во французской провинции — в 24 департаментах был объявлен повышенный уровень опасности.
Ранее Пятый канал рассказывал об аномальных снегопадах в Израиле и Сирии.