Обрушившийся на Париж снегопад привел к закрытию Эйфелевой башни для экскурсий, пишет издание KP.RU.

Подняться на символ французской столицы смогут лишь посетители ресторана 58 Tour Eiffe, которые заранее бронировали столик.

🇫🇷 Bientôt 130 ans et quelques flocons blancs! ❄️

🇬🇧 Almost 130 years old and a few white flakes! ❄️#TowerTuesday #tourEiffel #EiffelTower #ParisSousLaNeige pic.twitter.com/OfxQXHMsfX