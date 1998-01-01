Госдума приняла проект закона о блокировке фейковых новостей в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли законопроект о блокировке фейковых новостей в первом чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что вскоре статья Кодекса РФ об административных правонарушениях «злоупотребление свободой массовой информации» должна дополниться новой частью. Согласной ней, за распространение ложной информации в СМИ и соцсетях гражданам будет грозить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам от 30 до 50 тысяч, а юридическим лицам от 400 тысяч до одного миллиона.

Инициативу поддержали 336 парламентариев.

Ранее Пятый канал сообщал, что автором законопроекта выступил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.