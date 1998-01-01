Госдума приняла проект закона о блокировке фейковых новостей в первом чтении

, 16:27 89

Теперь за распространение недостоверной информации в СМИ и в соцсетях россиянам будет грозить крупный штраф.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Депутаты Госдумы приняли законопроект о блокировке фейковых новостей в первом чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что вскоре статья Кодекса РФ об административных правонарушениях «злоупотребление свободой массовой информации» должна дополниться новой частью. Согласной ней, за распространение ложной информации в СМИ и соцсетях гражданам будет грозить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам от 30 до 50 тысяч, а юридическим лицам от 400 тысяч до одного миллиона.

Инициативу поддержали 336 парламентариев.

Ранее Пятый канал сообщал, что автором законопроекта выступил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:55
Суд обязал Цеповяза отдать бывшей 4 миллиона рублей
17:36
Невменяемый петербуржец остановил работу метро, усевшись на рельсы — видео
17:31
Репортаж: беженцы из Идлиба рассказали о жизни в захваченной провинции
17:24
«Дератизация» — за что задержали мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева
17:23
«Нет тут скидок»: Эдгард Запашный сходил на шопинг с тигром
17:13
Министр обороны Венесуэлы поддержал Николаса Мадуро
17:00
Генеральная репетиция марша в память о снятии блокады прошла в Петербурге
16:46
«Все хорошо»: посольство РФ в Дамаске после взрыва работает в штатном режиме
16:44
Самый «модный» президент — подборка казусов Порошенко, рассмешивших сеть
16:27
Госдума приняла проект закона о блокировке фейковых новостей в первом чтении
16:13
«Пародия на суд!» В Госдуме прокомментировали приговор Януковичу
16:03
Владимир Кличко заявил о «сексуальной» Украине на форуме в Давосе
15:48
Ольга Бузова позвала Дану Борисову сыграть наркоманку в новом клипе
15:36
Сирийское агентство сообщило о взрыве в районе посольства России в Дамаске
15:25
Шнуров VS Волочкова: История одного стихотворения
15:20
Чай не такой: посетители Эрмитажа остались недовольны комплиментом от музея
15:18
Памфилова на встрече с Путиным рассказала о нововведениях на предстоящих выборах
15:10
25 января — Татьянин день и День студента
15:03
В сети появилось фото российского ударного беспилотника «Охотник»
14:54
У актера фильма «Аритмия» украли деньги с карты

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

18 января

Правительство поддержало проекты законов о фейках и об оскорблении государства

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама