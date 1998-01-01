«Ленрезерву» вручили экземпляр газеты «Известия» с публикацией о полном снятии блокады

Заместитель главного редактора газеты «Известия» Елена Лория вручила патриотическому объединению «Ленрезерв» экземпляр газеты с сообщением о полном снятии блокады Ленинграда.

— Для нас очень важно, что этот исторический экземпляр «Известий», который вышел 75 лет назад сразу после снятия блокады, будет в экспозиции «Ленрезерве», — отметила Лория.

Заместитель главного редактора рассказала, что во время Великой Отечественной войны 300 работников газеты «Известия» ушли на фронт, из которых 58 не вернулись. Она добавила, что 40 человек получили медали и ордена.

— Но они старались донести правду, воссоздать действительность для людей, которые ждали Победу — для них это было очень важно, — подчеркнула Лория.

В свою очередь заместитель руководителя «Ленрезерва» поблагодарила за памятный дар и отметила, что патриотическое объединение старается хранить историю, рассказывать о ней молодым поколениям, и прежде всего о событиях в блокадном Ленинграде.

В то тяжелейшее время у жителей города оставались только радио и пресса — лишь через эти каналы люди имели связь с внешним миром.

Ранее Пятый канал публиковал перечень памятных мероприятий на 26 и 27 января, посвященных годовщине освобождения Ленинграда от немецких захватчиков.