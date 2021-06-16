Смело покупайте те, что тесноваты и скорее несите домой, ведь еще наши предки придумали крайне простой и необычайно эффективный способ, как разносить обувь, которая слегка маловата.

Вам понадобятся два крепких полиэтиленовых пакета, без дырок — это важно, а еще вода, свободная морозильная камера и ваша обувь. И это все — ставите вашу обновку на стол, размещаете внутри пакеты и заливаете их водой. Очевидно, что пакеты должны быть по размеру обуви, чтобы ваши ботинки или туфли полностью наполнились водой. Ну и понятно, почему пакеты не должны протекать — вся вода выльется, и ничего не выйдет.

Итак, вода в пакетах, пакеты в обуви — отправляйте ее на ночь в морозилку. Как известно из школьной программы по физике, жидкость при переходе из жидкого состояния в твердое расширяется, параллельно расширяя все на своем пути.

Утром скорее доставайте свою обувь, вынимайте из нее пакеты со льдом — их в раковину, таять, а ботинки — в коридор, отогреваться при комнатной температуре. Крайне не желательно ускорять этот процесс — ставить обувь на батарею или использовать электронные сушилки — от резкого перепада температур может пострадать материал, из которого изготовлены ваши ботинки.

Собственно, когда придет время, надевайте обувь и наслаждайтесь — они уже не жмут.