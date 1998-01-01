Фото: Украинские СМИ перепутали российского эксперта с Николасом Мадуро

Фотографию с российским военным экспертом украинские журналисты приняли за снимок главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Все началось с шуточной публикации, которую на своем Telegram-канале разместил военный корреспондент Семен Пегов. Мужчина сделал селфи с военным экспертом Алексеем Леонковым, который на фото получился очень похож на венесуэльского президента. Над этим и пошутил Пегов, подписывая кадр.

— Мадуро уже в Москве. Готовится к эфиру на одном из федеральных каналов, — в шутку сообщил Семен.

Однако украинские журналисты не только действительно приняли российского эксперта за Николаса Мадуро, но и не потрудились проверить факты. Известие о том, что глава Венесуэлы принимает участие в русских ток-шоу, облетело всю Незалежную практически мгновенно.

— Президент восставшей Венесуэлы Мадуро уже в Москве, — пестрили заголовки украинских изданий, примеры которых приводит ФАН.

Впрочем, «мода» на казусы поддерживается на самых высоких постах Украины — ранее Пятый канал рассказывал о конфузах, которые случались с Петром Порошенко из-за невнимательности к своему внешнему виду.