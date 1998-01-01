Киевский суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

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Приговор вынесен заочно, поскольку сам экс-президент Украины на заседании не присутствует и находится за пределами страны.

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего украинского президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении «агрессивной войны против Украины со стороны России», сообщает «Интерфакс».

При этом суд счел недоказанной вину Януковича в посягательстве на территориальную целостность Украины. Таким образом, экс-президент по этому пункту обвинения оправдан. Приговор вынесен заочно, поскольку подсудимый на нем не присутствовал и вообще находтся за пределами страны.

Суд зачитывал решение более шести часов подряд. Текст, сменяя друг друга, по очереди читали три судьи. Как ранее сообщал Пятый канал, процесс длился более полутора лет, сам Янукович свою вину категорически отрицает.

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