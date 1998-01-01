Режиссер Константин Богомолов впервые вышел в свет после появления взорвавшего интернет видеоролика, на котором предположительно супруг телеведущей Ксении Собчак актер Максим Виторган ударил его по лицу. По словам Богомолова, в результате его нос был сломан в двух местах.

Пострадавший появился на спектакле в Малом театре в Москве вечером в четверг, 24 января.

На фото, опубликованном Telegram-каналом K/On/Off, Богомолов выглядит довольным и улыбается. При этом никаких повреждений его носа визуально не заметно.

Telegram @K/On/Off

Вечером 21 января Виторган нагрянул в одно из московский кафе, где предположительно проводили время Собчак и Богомолов. Позднее на улице он нанес по лицу режиссера сильный удар и якобы сломал ему нос.

Пятый канал публиковал видео этого инцидента.