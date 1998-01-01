Видео: украинский депутат обозвал и толкнул российскую журналистку

, 21:30 Видео 467

О том, что поднимать руку на женщин нельзя, Борислав Береза, видимо, не слышал.

Фото, видео: YouTube @112 Украина

Невероятный такт и дружелюбие проявили украинские депутаты по отношению к гражданам РФ. Во время пресс-подхода к вице-спикеру рады Ирине Геращенко российской журналистке не только не дали задать вопрос, но и грубо оттолкнули ее от дающей комментарий женщины.

Корреспондент одного из российских телеканалов Ольга Скабеева попыталась указать чиновнице на грубую неточность в ее словах. Однако Геращенко продолжила самозабвенно потрясать перед собой списком украинцев, заключенных под стражу в России за незаконную деятельность, и эмоционально рассказывать о неведомой «российской агрессии». Вопрос Скабеевой женщина если и слышала, то решила оставить без внимания.

А вот у депутата Борислава Березы, наоборот, возникло желание проявить особенное внимание к российскому корреспонденту. Едва женщина закончила формулировать свой вопрос, он вытянул руку прямо перед съемочными группами своих же, украинских, СМИ и ударил журналистку. Российским телевизионщикам пришлось встать с другой стороны и продолжить работу там, куда Береза дотянуться не сможет.

Позднее Береза прокомментировал свой поступок, назвав корреспондента «мазохисткой» и дамой легкого поведения, заявив, что она «вообще не журналист». При этом свою пламенную речь депутат ведет на мове — но внезапно переходит на русский, чтобы публично оскорбить уже не конкретную личность, а Россию в целом. Закончив эффектную фразу, Борислав немедленно возвращается к родному языку. При этом на вопросы, заданные Скабеевой, мужчина так и не ответил.

Впрочем, в сравнении с журналистами Украины их российские коллеги действительно выглядят иначе — ранее Пятый канал рассказывал о том, что СМИ Незалежной приняли российского военного эксперта за президента Венесуэлы и поспешили сообщить о том, что Николас Мадуро находится в Москве и участвует в телесъемках.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

22:39
«В романтическую впали эру?»: Шнуров в стихах ответил своим «дуэлянтам»
22:24
Видео: в горящей квартире в Балашихе погибли 2 человека
22:19
«Пожалуйста, нет!»: спасателей просят возобновить поиски самолета с футболистом
21:57
Руководитель МИЦ «Известия» ответил на претензии депутатов ЛДПР
21:30
Видео: украинский депутат обозвал и толкнул российскую журналистку
21:19
Огонь может распространиться из горящей квартиры в многоэтажке в Балашихе
21:00
Хлопок произошел во время ремонта в одной из квартир в Балашихе
20:52
Богомолов впервые после избиения Виторганом появился на публике — фото
20:41
Видео: Сергей Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном
20:40
ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе
20:21
Владимир Путин провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро
19:57
Видео: В Нальчике неизвестные напали на патруль ДПС и тяжело ранили полицейского
19:53
Самый мощный снегопад сезона придет в Москву на выходных
19:46
Видео белорусской претендентки на «Евровидение-2019» взорвало сеть
19:35
Матвиенко открыла новый комплекс зданий УМВД в исторической части Петербурга
19:24
Обнародована зарплата чиновницы, заявившей о ненужности денег матерям, родившим после 30
18:52
Захарова уличила Чубайса в просмотре «Дома-2»
18:21
Киевский суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
18:16
Фото: Украинские СМИ перепутали российского эксперта с Николасом Мадуро
17:59
«Ленрезерву» вручили экземпляр газеты «Известия» с публикацией о полном снятии блокады

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама