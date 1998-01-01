Невероятный такт и дружелюбие проявили украинские депутаты по отношению к гражданам РФ. Во время пресс-подхода к вице-спикеру рады Ирине Геращенко российской журналистке не только не дали задать вопрос, но и грубо оттолкнули ее от дающей комментарий женщины.

Корреспондент одного из российских телеканалов Ольга Скабеева попыталась указать чиновнице на грубую неточность в ее словах. Однако Геращенко продолжила самозабвенно потрясать перед собой списком украинцев, заключенных под стражу в России за незаконную деятельность, и эмоционально рассказывать о неведомой «российской агрессии». Вопрос Скабеевой женщина если и слышала, то решила оставить без внимания.

А вот у депутата Борислава Березы, наоборот, возникло желание проявить особенное внимание к российскому корреспонденту. Едва женщина закончила формулировать свой вопрос, он вытянул руку прямо перед съемочными группами своих же, украинских, СМИ и ударил журналистку. Российским телевизионщикам пришлось встать с другой стороны и продолжить работу там, куда Береза дотянуться не сможет.

Позднее Береза прокомментировал свой поступок, назвав корреспондента «мазохисткой» и дамой легкого поведения, заявив, что она «вообще не журналист». При этом свою пламенную речь депутат ведет на мове — но внезапно переходит на русский, чтобы публично оскорбить уже не конкретную личность, а Россию в целом. Закончив эффектную фразу, Борислав немедленно возвращается к родному языку. При этом на вопросы, заданные Скабеевой, мужчина так и не ответил.

Впрочем, в сравнении с журналистами Украины их российские коллеги действительно выглядят иначе — ранее Пятый канал рассказывал о том, что СМИ Незалежной приняли российского военного эксперта за президента Венесуэлы и поспешили сообщить о том, что Николас Мадуро находится в Москве и участвует в телесъемках.