Руководитель МИЦ «Известия» ответил на претензии депутатов ЛДПР

, 21:57 77

Настороженность сотрудников компании вызвало физическое состояние прибывших гостей.

Фото: Известия / Александр Казаков

Руководитель МИЦ «Известия» прокомментировал претензии, высказанные депутатами ЛДПР. Согласно заявлению главы информационного центра Владимира Тюлина, слова членов партии ЛДПР о предвзятом отношении МИЦ «Известия» к представителям их организации не соответствуют действительности.

Ранее ЛДПР распространили информацию о том, что в четверг, 24 января, депутатов Государственной думы от фракции ЛДПР Василия Власова, Александра Курдюмова, Антона Морозова и Андрея Свинцова приехавших, по их словам, на заранее согласованную встречу на телеканал РЕН ТВ, входящий в состав МИЦ «Известия», проигнорировали. Парламентариев якобы никто не встретил, а сотрудники охраны не пустили народных избранников дальше проходной.

— Исходя из внешнего вида гостей и исходившего от них запаха, было принято решение, что наиболее подходящим лицом для беседы с членами ЛДПР является руководитель службы безопасности, поскольку медицинского работника в этот момент в здании не было, — прокомментировал ситуацию Тюлин.

В ЛДПР заявляют, что «Известия» якобы попрали закон о статусе депутата Госдумы, гарантирующий прием парламентария компанией на привилегированной основе невзирая на характер деятельности принимающей организации.

Ранее Пятый канал сообщал, что украинский депутат обозвал и толкнул российскую журналистку.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

22:39
«В романтическую впали эру?»: Шнуров в стихах ответил своим «дуэлянтам»
22:24
Видео: в горящей квартире в Балашихе погибли 2 человека
22:19
«Пожалуйста, нет!»: спасателей просят возобновить поиски самолета с футболистом
21:57
Руководитель МИЦ «Известия» ответил на претензии депутатов ЛДПР
21:30
Видео: украинский депутат обозвал и толкнул российскую журналистку
21:19
Огонь может распространиться из горящей квартиры в многоэтажке в Балашихе
21:00
Хлопок произошел во время ремонта в одной из квартир в Балашихе
20:52
Богомолов впервые после избиения Виторганом появился на публике — фото
20:41
Видео: Сергей Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном
20:40
ПАСЕ приняла резолюцию по инциденту в Керченском проливе
20:21
Владимир Путин провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро
19:57
Видео: В Нальчике неизвестные напали на патруль ДПС и тяжело ранили полицейского
19:53
Самый мощный снегопад сезона придет в Москву на выходных
19:46
Видео белорусской претендентки на «Евровидение-2019» взорвало сеть
19:35
Матвиенко открыла новый комплекс зданий УМВД в исторической части Петербурга
19:24
Обнародована зарплата чиновницы, заявившей о ненужности денег матерям, родившим после 30
18:52
Захарова уличила Чубайса в просмотре «Дома-2»
18:21
Киевский суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
18:16
Фото: Украинские СМИ перепутали российского эксперта с Николасом Мадуро
17:59
«Ленрезерву» вручили экземпляр газеты «Известия» с публикацией о полном снятии блокады

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама