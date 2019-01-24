Руководитель МИЦ «Известия» ответил на претензии депутатов ЛДПР

Руководитель МИЦ «Известия» прокомментировал претензии, высказанные депутатами ЛДПР. Согласно заявлению главы информационного центра Владимира Тюлина, слова членов партии ЛДПР о предвзятом отношении МИЦ «Известия» к представителям их организации не соответствуют действительности.

Ранее ЛДПР распространили информацию о том, что в четверг, 24 января, депутатов Государственной думы от фракции ЛДПР Василия Власова, Александра Курдюмова, Антона Морозова и Андрея Свинцова приехавших, по их словам, на заранее согласованную встречу на телеканал РЕН ТВ, входящий в состав МИЦ «Известия», проигнорировали. Парламентариев якобы никто не встретил, а сотрудники охраны не пустили народных избранников дальше проходной.

— Исходя из внешнего вида гостей и исходившего от них запаха, было принято решение, что наиболее подходящим лицом для беседы с членами ЛДПР является руководитель службы безопасности, поскольку медицинского работника в этот момент в здании не было, — прокомментировал ситуацию Тюлин.

В ЛДПР заявляют, что «Известия» якобы попрали закон о статусе депутата Госдумы, гарантирующий прием парламентария компанией на привилегированной основе невзирая на характер деятельности принимающей организации.

Ранее Пятый канал сообщал, что украинский депутат обозвал и толкнул российскую журналистку.